Kopftuchverbot: Geldstrafen für die Erziehungsberechtigten

Damit ist das Thema Kopftuchverbot in der Sitzung noch nicht abgeschlossen. Es wird auch einen Resolutionsantrag der ÖVP an den Bund geben, in der weiterführend ein Verbot des Tragens von Kopftüchern in Pflichtschulen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gefordert wird. Schneeberger: „Es geht darum, Mädchen vor sozialer Ausgrenzung zu schützen und gerade in Ballungsräumen Parallelgesellschaften zu verhindern.“

Gegen derartige Verbote hat sich die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich ( IGGiÖ) ausgesprochen. Sie warnt vor Diskriminierung und Einschränkung der Religionsfreiheit. Der Verfassungsdienst hat das Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen geprüft und als "verfassungsrechtlich zulässig" eingestuft.