Niederösterreich: Aktion „Tut gut“ informiert über das Thema Gesundheit

Im Bundesland Niederösterreich gibt es

seit 25 Jahren die Aktion „Tut gut“.

Tut gut soll Menschen in Niederösterreich über

gesunde Ernährung und Bewegung informieren.

Auch über das Thema psychische Gesundheit

gibt es Vorträge.

Dadurch sollen die Menschen länger gesund bleiben.

Viele Orte, Schulen und Firmen in Niederösterreich

nehmen an dieser Aktion teil.

Am 13. März gibt es die erste Veranstaltung

im Waldviertel im Ort Harbach.

Dort gibt es Vorträge und

auch eine Koch-Vorführung.

Am 3. Mai werden 73 neue Wanderwege

in Niederösterreich eröffnet.

Auf der Internet-Seite von „Tut gut“ gibt es Tipps für

ein gesünderes Leben zu Hause oder für die Arbeit.

Weitere Informationen finden interessierte Personen

auf der folgenden Internet-Seite:

https://noetutgut.at/