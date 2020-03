So soll Initiative „Tut gut“ noch mehr Breitenwirkung bekommen

„Das wichtigste Ziel der Initiative ,Tut gut’ ist es, die Lebensjahre in Gesundheit zu steigern und Gesundheitsvorsorge im Bewusstsein der Menschen zu verankern“, sagte Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP). Das erreichte Durchschnittsalter beträgt in NÖ derzeit 81 Jahre, die Jahre in Gesundheit gelte es zu steigern. Eine Umfrage unter 1.500 Teilnehmern bestätigt laut Eichtinger das Interesse der Bevölkerung. Mentale Frische, Bewegung und ein gesunder Lebensstil gelten als sehr wichtig. Zu diesen Themen wünschen sich die Menschen noch mehr Information. Das Internet wird dafür zu 62,6 Prozent genutzt. Auf der „Tut gut“-Website will man dieses Service verstärken. Tipps für Zuhause oder das Büro werden geboten. An einem Mittwoch im Monat wird nun der „Fitwoch“ ausgerufen und ein Motivationsvideo online gestellt.

Ins Jubiläumsjahr gestartet wird am 13. März und am 27. März mit Regionaltouren in Harbach im Waldviertel und in Seitenstetten im Mostviertel. Gesundheitsstraße, Vorträge und andere Motivationsprogramme wird es geben. Am 3. Mai erfolgt mit dem „Wandererwachen“ der Saisonstart für die 73 „Tut gut“-Wanderstrecken in NÖ, kündigte „Tut gut“-Chefin Alexandra Pernsteiner-Kappl an.