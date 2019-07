Nicht überall können Wiener die öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten von der Arbeiterkammer in Wien

machten eine Untersuchung

zum Thema öffentliche Verkehrsmittel.

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte

von Arbeitnehmern in Österreich ein.

Arbeitnehmer sind alle Personen,

die bei einer Firma angestellt sind.

Dabei stellten sie fest, dass etwa

1,5 Millionen Wiener, die öffentlichen Verkehrsmittel

gut erreichen können.

Das ist ein Großteil der Wiener Bevölkerung.

Die Experten fanden aber auch heraus,

dass 300 000 Wiener,

die öffentlichen Verkehrsmittel

nur schlecht erreichen können.

Das betrifft vor allem Wiener,

die in Außen-Bezirken wohnen.

Menschen, die in den Bezirken

10 bis 14, 16 bis 19

und 21 bis 23 wohnen,

sind besonders davon betroffen.

In der Wiener Innenstadt gibt es

pro Quadrat-Kilometer doppelt so viele

Halte-Stellen für öffentliche Verkehrsmittel

wie in den Wiener Außen-Bezirken.

Ein Quadrat-Kilometer ist eine Maß-Einheit für Flächen.

Ein Quadrat ist ein Vier-Eck mit 4 gleich langen Seiten.

Ein Quadrat-Kilometer entspricht einem Quadrat

bei dem die Seiten 1 Kilometer lang sind.

4 360 Menschen wohnen in Gebieten in Wien,

wo es gar keine öffentlichen Verkehrsmitteln gibt.