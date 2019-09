Neuwahlen in Spanien am 10. November

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Spanien gibt es im November wieder Neuwahlen.

Bereits vor einem halben Jahr wurde in

Spanien gewählt.

Am meisten Stimmen hat die sozialdemokratische

Partei bekommen.

Die sozialdemokratische Partei hat aber nicht genug Stimmen

bekommen, um alleine zu regieren.

Pedro Sanchez von der sozialdemokratischen Partei

hat keine andere Partei gefunden,

die mit ihm eine Regierung bildet.

Sanchez hat deshalb am 17. September verkündet,

dass es am 10. November vorgezogene Wahlen geben wird.

In Spanien wurde innerhalb von 4 Jahren

schon 4 Mal eine neue Regierung gewählt.