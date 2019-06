Neues Zuhause für obdachlose Frauen in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Obdachlose sind Menschen,

die kein eigenes Zuhause haben.

Wenn man von obdachlosen Menschen hört,

denkt man oft gleich an Männer.

Es gibt aber auch Frauen,

die kein Zuhause haben.

Seit dem 6. Juni gibt es das „ Obdach Favorita“.

Das „ Obdach Favorita“ ist eine Unterkunft

für Frauen, Familien und Flüchtlinge,

die keine Wohnung haben.

Im „ Obdach Favorita“ ist Platz

für insgesamt 360 Personen.

Anita Bauer ist die Chefin

vom Fonds Soziales Wien.

Der Fonds Soziales Wien kümmert sich

um Menschen mit Problemen.

Das „ Obdach Favorita“ wird vom

Fonds Soziales Wien bezahlt.

Anita Bauer sagt,

dass die Obdachlosen unterschiedlich sind,

aber alle das gleiche Ziel haben,

nämlich sich wieder selbst versorgen zu können.

Die Bewohner können 3 Monate

im " Obdach Favorita" leben.

In dieser Zeit bekommen sie

von Sozial-Arbeitern Hilfe und

es wird mit ihnen beredet, was sie brauchen,

um wieder selbstständig wohnen zu können.

Ein Sozial-Arbeiter ist eine Person

die sich um die Menschen kümmert,

die Hilfe in ihrem Leben brauchen.