Mehr Raum für obdachlose Frauen

Die 21 Frauen-Plätze im „Favorita“ liegen in einem eigenen Stockwerk, das nur für die Frauen zugänglich ist. Bis zu drei Monate können Bewohnerinnen dort leben. In der Zeit wird mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen abgeklärt, was die Bewohnerinnen brauchen, um wieder selbstständig wohnen zu können.

Janina aus Deutschland hat nächste Woche einen Termin bei der Sozial- und Rückkehrberatung. „Ich werde zurück nach Deutschland gehen“, sagt sie. Bis sie dort einen neue Wohnung gefunden hat, will sie bei einem Freund unterkommen.