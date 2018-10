Neues Sicherheitsproblem bei Facebook

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor einem halben Jahr sorgten gestohlene Daten

auf der Internetseite Facebook für Probleme.

Von dem Vorfall waren sehr viele Daten

von Facebook-Nutzern betroffen.

Jetzt wurde bekannt, dass es wieder ein

Sicherheitsproblem gab.

Wegen einer Sicherheitslücke bei Facebook konnten

die Hacker auf Seiten von 50 Millionen Facebook-

Nutzern zugreifen.

Auch Programme von anderen Internet-Anbietern

waren betroffen, wenn man sie mit dem

Facebook-Passwort nutzte.

Eine Sicherheitslücke ist ein Fehler in einem

Computer-Programm.

Ein Hacker ist jemand, der in Computer-Systeme

eindringen und Schaden anrichten kann.

Die Sicherheitslücke wurde am 27. September

geschlossen.

Die Hacker haben aber keine privaten Nachrichten

abgerufen oder etwas im Namen von einem

betroffenen Nutzer ins Internet gestellt.

Die Hacker haben aber Informationen wie Name,

Geschlecht und Wohnort der betroffenen

Nutzer gesammelt.

Mark Zuckerberg ist der Chef von Facebook.

Er sagte, dass er nicht weiß,

wer hinter dem Vorfall steckt.

Auch die Daten von Zuckerberg und der

Geschäftsführerin von Facebook waren betroffen.