Neues Gesetz der Bundesregierung sorgt für Aufregung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anfang Juli hat die österreichische Bundesregierung

ein neues Gesetz beschlossen.

Mit diesem Gesetz möchte die Regierung

große Projekte schneller erlauben.

Wenn das Verfahren für eine Bau-Erlaubnis

länger als 18 Monate dauert,

soll es sofort gebaut werden dürfen,

ohne dass die Verfahren zur Bau-Erlaubnis

abgewartet werden müssen.

Die Regierung möchte auch Projekte,

wie zum Beispiel den Bau der 3. Landebahn am Flughafen

Wien-Schwechat, schneller erlauben.

Solche Projekte sollen ohne

Umwelt-Verträglickeits-Prüfung erlaubt werden.

Bei einer Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung wird überprüft,

ob das geplante Projekt der Umwelt schaden könnte.

Die Stadt Wien findet das neue Gesetz unüberlegt.

Die Stadt Wien weist auch darauf hin,

dass ein Projekt mit diesem Gesetz erlaubt werden kann,

ohne dass alle nötigen Prüfungen abgeschlossen wurden.

Die Umweltschutz-Organisationen „Greenpeace“

oder „WWF“ warnen davor, dass das neue Gesetz für die

Umwelt nicht gut ist.

Markus Wallner ist der Landeshauptmann von Vorarlberg.

Ein Landes-Hauptmann ist der Regierungs-Chef

von einem österreichischen Bundesland.

Er schreibt in einem Kommentar,

dass das neue Gesetz gegen die Verfassung und gegen

Gesetze der EU verstößt.

Die Europäische Union, auch EU genannt, sind 28 Länder in Europa,

die zusammenarbeiten und gemeinsame Gesetze beschließen.

Günther Platter, der Landeshauptmann von Tirol,

findet das neue Gesetz gut.

Auch die Umwelt-Stadt-Rätin in Graz und die SPÖ-Regierung

in Kärnten finden das neue Gesetz unannehmbar und ungesetzlich.