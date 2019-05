Neues Armband erkennt K.o.-Tropfen in Getränken

Link zum Original-KURIER-Artikel

2 deutsche Studenten wollten etwas

gegen sexuelle Gewalt an Frauen tun.

Daher haben sie ein Armband entwickelt,

das K.o.-Tropfen in Getränken erkennen kann.

K.o.-Tropfen sind Flüssigkeiten, die das

Verhalten von Menschen beeinflussen.

Normalerweise nimmt man K.o.-Tropfen

freiwillig nicht selbst zu sich,

sondern jemand anderes gibt sie ins Getränk.

Das kommt vor allem bei Frauen auf Partys,

in Bars oder Diskotheken vor,

um sie so vergewaltigen zu können.

Beim Trinken merkt man nämlich nicht,

ob man K.o.-Tropfen im Getränk hat,

weil K.o.-Tropfen fast keinen eigenen Geschmack haben.

Wenn man nur ein paar K.o.-Tropfen bekommt,

hat man sich nicht mehr ganz unter Kontrolle

und macht so dann Dinge,

die man normalerweise nicht tun würde.

Bei mehr K.o.-Tropfen wird man sogar bewusstlos.

Eine Freundin von den 2 Studenten wurde selbst

ein Opfer von sexueller Gewalt.

Die Freundin wurde in einem Park nackt

und verletzt gefunden.

Sie konnte sich an nichts mehr erinnern.

In einem Test fand man heraus, dass

sie K.o.-Tropfen bekommen hatte.

Das neue Armband soll vor K.o.-Tropfen schützen.

Um zu wissen ob K.o.-Tropfen im Getränk sind,

rührt man das Getränk um

und tupft etwas Flüssigkeit

vom Getränk auf das Armband.

Wenn sich das Armband blau verfärbt,

dann sind K.o.-Tropfen im Getränk.



Die 2 Deutschen Studenten haben das Armband entwickelt,

weil es Frauen schützen soll.

Mit dem Armband wollen die Studenten auch zeigen,

dass K.o.-Tropfen überall und jederzeit auftreten können.

Auch mit Armband ist es wichtig,

dass man immer auf sein Getränk achtet.