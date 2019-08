Neuerungen im Frauen-Fußball in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Österreichische Fußballbund will

einiges im Frauen-Fußball erneuern.

Jede von den 10 Frauen-Mannschaften,

die in der Bundeliga spielen,

hat seit Kurzem eigene Fotos und Videos.

Die Fußball-Bundesliga ist die höchste

Spielklasse im Fußball in Österreich.

Die Fotos und Videos sollen in den sozialen Medien

wie auf ÖFB-TV, Facebook und Instagram erscheinen.

Es wurden auch Vorschauen von wichtigen

Fußballerinnen aufgenommen,

um die Spiele besser ankündigen zu können.

Der ORF wird mindestens 10 Spiele live senden.

Ebenfalls wird jeden Freitag um 21:15 Uhr

ein Frauen-Fußball-Magazin gesendet.

ÖFB TV und Ländle TV übertragen

die Spiele zudem live im Internet.

Alle 90 Spiele werden gefilmt.

So kann man zum Beispiel

jedes Tor und jede Situation

immer wieder durchgehen,

weil man sie auf Video hat..

Mit den Aufnahmen wird auch

eine Tor-Show zusammengestellt,

wo alle Tore zu sehen sein sollen.

Außerdem wird die 2. Liga vom Frauen-Fußball

ab der neuen Spielzeit in ganz Österreich gespielt.