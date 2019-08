Frauenfußball mit Herz: Viel Neues zum Saisonstart

Das Motto dieser Arbeiten hieß "#mitHerz". Bell: "Ist angelehnt an ,OneHeartOneGoal’, den Claim des Frauen-Nationalteams und steht gleichzeitig für die Werte des Frauenfußballs, dort wird zweifellos ,mit Herz’ gespielt."

Und so gibt es mit dem Material eine weitere Neuerung. Der ORF wird weiterhin zumindest zehn Spiele live übertragen, aber es wird in den nächsten Wochen immer freitags um 21.15 Uhr auch "#mit Herz – Das Frauenfußball-Magazin" gesendet. Live werden die Spiele aber nicht nur im ORF zu sehen sein, auch ÖFB TV und Ländle TV werden in Internet übertragen. Bell: "Erstmals wird es in jeder Runde zumindest ein Live-Spiel geben."