Neuer Sicherheits-Schutz für Medikamente in Österreich

Am 9. Februar startete in ganz Europa

ein neues Sicherheits-System für Medikamente.

Das ist eine Vorgabe der EU, die vorschreibt,

dass Medikamente zusätzlich geschützt sein müssen.

Damit soll verhindert werden,

dass gefälschte Medikamente verkauft werden.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist ein Gruppe von europäischen Ländern,

die zusammenarbeiten.

Die neue Vorgabe wird von 32 Ländern umgesetzt.

Alle Medikamente, für die man ein Rezept braucht,

bekommen einen neuen Sicherheits-Code.

Mit einem Lese-Gerät kann der Code gelesen werden

und so kann in der Apotheke oder im Krankenhaus

festgestellt werden, ob das Medikament echt ist.

Es gibt außerdem einen Fälschungs-Schutz.

Damit soll verhindert werden, dass Schachteln geöffnet werden

und gefälschte Medikamente in originale Schachteln verpackt werden.

Somit können gefälschte Medikamente erkannt und

vernichtet werden, bevor sie bei einem Menschen

gesundheitliche Probleme verursachen.

Durch den neuen Fälschungs-Schutz, werden sich die

Medikamenten-Schachteln nicht mehr so leicht öffnen lassen.

Wenig gefälschte Medikamente in Österreich

In Österreich werden jedes Jahr

150 Millionen Medikamente ausgeliefert,

für die man ein Rezept braucht.

Es gibt aber pro Jahr nur 3 bis 4 Fälle

von gefälschten Medikamenten in Österreich.

Bei einem Fall wurden abgelaufene Medikamente neuverpackt.

Ein größeres Problem gibt es mit Medikamenten aus dem Internet.

Man sollte Medikamente im Internet nur bei registrierten Apotheken kaufen.

Diese sind mit einem weißen Kreuz als Siegel gekennzeichnet.