Neuer Kettenbrief von „Momo“ sorgt für Aufregung

Jetzt sorgt wieder ein Kettenbrief bei Kindern und Eltern

für Verunsicherung.

Diese Kettenbriefe sollen an Freunde und Bekannte

weitergeleitet werden, sonst passiert angeblich ein Unglück.

Der neue Kettenbrief von „Momo“ ist eine Nachricht,

die besonders Kindern Angst machen soll.

Der neue Kettenbrief stammt

von der erfundenen Figur „Momo“.

Der Kettenbrief „Momo“ ruft in dem Handy-Programm

WhatsApp zum Weiterleiten auf.

Wer den neuen Kettenbrief nicht weiterleitet,

dem soll angeblich etwas Schlimmes passieren.

So heißt es in dem neuen Kettenbrief.

Iren Schulz ist von der Organisation „SCHAU HIN! Was

Dein Kind mit Medien macht“.

Sie sagt, dass Kettenbriefe wie der von „Momo“ Kindern

besonders Angst machen können.

Iren Schulz rät dazu, solche und andere Kettenbriefe zu löschen.

Eltern können ihren Kindern die Angst

vor solchen Nachrichten nehmen.

Der beste Weg ist, die Kinder aufzuklären.

Die Kettenbriefe werden bewusst verschickt,

um anderen Angst einzujagen.

Eltern sollen erklären, dass nichts passiert,

wenn die Kinder die Kettenbriefe löschen,

anstatt sie weiterzuleiten.

Durch das Löschen von Kettenbriefen wird ein Kind selbst

zum Helfer, weil der Brief nicht weiterverbreitet wird.

Dadurch schützt das Kind seine Freunde

vor unangenehmen Erfahrungen.