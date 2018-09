Gruseliger Kettenbrief von "Momo" verunsichert Kinder und Eltern

Was früher via E-Mail verbreitet wurde, hat längst beliebte Messenger-Dienste erreicht: Die Rede ist von Kettenbriefen, in denen man direkt aufgefordert wird, den Brief zu kopieren und an mehrere weitere Empfänger zu senden. Die Inhalte der Botschaften reichen von relativ harmlosen Nachrichten, die nur zum Weiterleiten eines Textes auffordern, bis hin zu Texten, die Empfänger durch Gewinnspiele oder Virenwarnungen dazu verleiten, schädliche Links anzuklicken.

Nicht selten enthalten Kettenbriefe angsteinflößende Geschichten und sollen an Freunde und Bekannte weitergeschickt werden, um etwa ein Unglück zu verhindern. Das aktuellste Beispiel betrifft die Handy-Applikation WhatsApp. Dort wird mit einem gruselig anmutenden Foto und absurden Drohungen auf Nutzerfang gegangen.

"Momo" macht Kindern Angst

Wer die Nachricht eines WhatsApp-Kontakts namens "Momo" nicht weiterleitet, dem sollen angeblich schlimme Dinge widerfahren, heißt es in den entsprechenden Nachrichten.