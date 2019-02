Neuer Fleischratgeber gibt Einkaufs-Tipps

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein neu veröffentlichter „ Fleischratgeber“ gibt Tipps, wie

man umweltbewusst einkaufen kann.

Man sollte zum Beispiel darauf achten,

dass man nicht zu viel Fleisch isst.

Um weniger Fleisch zu essen,

muss man nicht Vegetarier werden.

Es wird gefordert, weniger,

aber dafür besseres Fleisch zu essen.

Dadurch wird weniger Billigfleisch aus dem Ausland gegessen.

Das Herstellen von Fleisch hängt stark mit der

Umwelt und der Abholzung von Regenwäldern

in Südamerika zusammen.

Für 1 Kilogramm Fleisch braucht man 16 Kilogramm

Futter, was meist Soja ist.

Ein Großteil vom weltweiten Sojaanbau wird für

die Tierfütterung verwendet.

Für den Sojaanbau werden die Regenwälder abgeholzt.

Mithilfe von einem Ampelsystem werden die Umweltfolgen

von in Österreich verkauftem Fleisch sichtbar.

Bei einem Ampelsystem wird mit 3 verschiedenen Farben

bewertet: Grün, Gelb, Rot.

Grün steht für gut und Rot für schlecht.

Bio-Fleisch aus Österreich oder der EU wurde in allen

Kategorien von Rind, Schwein, Huhn am besten bewertet.

Heimisches Fleisch wurde besser bewertet als Fleisch aus

dem Ausland.

Die Tiere in Österreich haben mehr Platz und bekommen

nur natürliches Futter.

Bei Fütterung und Tierwohl von Schweinen gibt es keinen

großen Unterschied zwischen dem österreichischen und

ausländischen Fleisch.

Es wurden auch pflanzliche Lebensmittel

mit dem Ampelsystem bewertet.

Linsen, Bohnen oder Erbsen wurden mit „Grün“ bewertet.

Auch Tofu und andere Fleisch-Ersatzprodukte wurden

gut bewertet.

Die Experten sind sich aber einig, dass Hülsenfrüchte wie

Linsen, Bohnen und Erbsen und Gemüse die bessere

Wahl sind.