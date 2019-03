Neue Regeln für „Influencer“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man in Österreich für ein Produkt Werbung macht,

muss man sich an bestimmte Regeln halten.

Diese Regeln gelten auch für „Influencer.“

Influencer sind Menschen, die auf Internetseiten

wie Facebook, Twitter oder Instagram Werbung für

bestimmte Produkte machen.

Sie wollen die Menschen dadurch beeinflussen,

ein bestimmtes Produkt zu kaufen.

In Zukunft sind solche versteckten Aufforderungen verboten.

Vor allem Jugendliche sollen dadurch nicht mehr

so stark beeinflusst werden.

In Zukunft dürfen Influencer auch keine Bilder mehr veröffentlichen,

die aussagen, dass es gut ist, dünn zu sein.

Damit soll verhindert werden, dass junge Mädchen glauben,

dass sie auch so dünn werden müssen.

Das Wirtschafts-Ministerium in Österreich beschloss auch,

dass Influencer keinen Gewerbeschein brauchen.

Der Grund ist, dass Influencer keine eigene Firma haben.

Sie machen meistens nur für Produkte von anderen Firmen Werbung.

Ein Gewerbeschein ist die Bewilligung dafür, dass

eine Firma in ihrem Bereich tätig sein darf.