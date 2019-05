Neue Lösungen für Mobbing und Gewalt an Schulen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mobbing und gewalttätige Schüler

sind momentan ein großes Thema

an den Schulen in Wien.



Mobbing von Schülern und Lehrern



In Wiener Schulen kommt Mobbing immer öfter vor.

Mobbing ist, wenn jemand andauernd

belästigt, beschimpft oder geärgert wird.

Das ist zwar keine körperliche Gewalt,

kann für Betroffene aber genauso schlimm sein.

Vor Kurzem wurde von einer Lehrerin berichtet,

die andere gemobbt hat und von einem Lehrer,

der von den Schülern gemobbt wurde.

Die NEOS fordern deswegen eine

Mobbing-Meldestelle für Lehrer und Schüler,

mehr Sozial-Arbeiter und Schul-Psychologen.

Für besonders schlimme Mobbing-Fälle soll

eine Mobbing-Kommission zuständig sein.

Eine Kommission wird von Experten betreut.

Diese Kommission soll auch

Suspendierungen einreichen können.

Wenn ein Schüler oder Lehrer suspendiert wird,

darf er für eine längere Zeit nicht in die Schule kommen.



"Time-Out"-Klassen für gewalttätige Schüler

Der österreichische Bildungs-Minister

Heinz Faßmann von der ÖVP verlangt,

dass „Time-Out“-Klassen

in Österreich eingeführt werden.

„Time-Out“-Klassen gibt es bereits in der Schweiz.

In die „Time-Out“-Klassen

sollen gewalttätige Schüler kommen.

Es ist aber noch nicht klar,

wie lange die Schüler sich

in diesen „Time-Out“-Klassen befinden sollen.

Dort sollen Lehrer neben den normalen

Schul-Fächern auch das Verhalten von den Schülern

in Gruppen und gewaltfreie Lösungen bei

Auseinandersetzungen unterrichten.

Das Ziel in dieser Klasse ist es,

dass die Schüler schließlich wieder in

ihre gewohnte Klasse zurückkehren können.

Die „Time-Out“-Klassen sollen in

Pilot-Projekten eingeführt werden.

Bei Pilot-Projekten werden

bestimmte Maßnahmen getestet,

bevor sie vielleicht offiziell benutzt werden.

Die Bildungs-Sprecherin Stephanie Cox

von der Liste Jetzt ist gegen die

geplanten „Time-Out“-Klassen.

Laut Cox sollte man dafür sorgen,

dass sich die Schüler

für eine kurze Zeit beruhigen können.

Danach sollten die gewalttätigen Schüler wieder

in ihre Klasse zurückgehen dürfen.

Die NEOS stimmen ebenfalls gegen die „Time-Out“-Klassen.

Die NEOS glauben nicht,

dass diese Klassen funktionieren werden.

Die FPÖ meint, dass es Erziehungs-Camps für

„gewalttätige Problem-Schüler“ geben sollte.