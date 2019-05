Schul-Konflikte: Neos wollen weisungsfreie Mobbing-Meldestelle

Time-out-Klassen

Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) will, dass in Österreich sogenannte Time-out-Klassen wie in der Schweiz eingeführt werden. Diese sollen gewalttätige Schüler für eine bestimmte Zeit besuchen müssen. Wahrscheinlich sei, dass diese Klassen in Pilotprojekten eingeführt werden. Es ist noch nicht sicher, wie lang Schüler darin bleiben sollen. Derzeit würden die Details geklärt, in Kürze soll es präsentiert werden. Zielgruppe der Maßnahme sind Kinder und Jugendliche ab der Neuen Mittelschule oder AHS-Unterstufe, so Generalsekretär Martin Netzer am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal.

In der Time-out-Klasse sollen speziell ausgebildete Lehrer neben den regulären Fächern auch etwa das Verhalten in Gruppen und gewaltfreie Konfliktlösung unterrichten. Ziel sei, dass die Schüler so schnell wie möglich in die Regelklasse zurückkehren. Teilweise wird in Österreich schon jetzt auf das Modell der Time-out-Klassen gesetzt - etwa in Kärnten. Von der Lehrergewerkschaft kommt grundsätzliche Zustimmung zu der geplanten Maßnahme, immerhin findet sie sich schon seit Ende der 1990er regelmäßig in deren Forderungskatalogen.