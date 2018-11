Neue Gesetze in Österreich beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 21. November hat die Regierung in

Österreich einige neue Gesetze vorgestellt.

Neues Waffen-Gesetz

Justizwache-Beamte und Polizisten beim Bundesheer,

dürfen laut neuem Gesetz, auch

in ihrer Freizeit eine Pistole tragen.

Justizwache-Beamte sorgen

für die Sicherheit in Gefängnissen

und bewachen die Gefangenen.

Jäger dürfen mit einer gültigen Waffenbesitz-Karte

und einer gültigen Jagd-Karte in Zukunft

auch eine Pistole mit sich tragen.

Damit soll es für Jäger leichter sein,

verletzte Tiere zu erlegen.

Ab 1. Jänner 2019 dürfen Jäger

außerdem Schalldämpfer benützen.

Ein Schalldämpfer ist ein Zubehör-Teil für Waffen,

der den Lärm beim Abfeuern

von Schüssen vermeiden soll.

Dadurch sollen Gehör-Schäden

beim Jäger vermieden werden.

Im neuen Gesetz gibt es auch ein

allgemeines Waffen-Verbot für Asyl-Werber.

Asyl-Werber sind Menschen,

die in einem Land Schutz suchen,

weil sie in ihrem Heimatland in Gefahr sind.

Die Hilfs-Organisation „ Caritas“

findet dieses Verbot nicht gut.

Die Organisation vertritt die Meinung,

dass Innenminister Herbert Kickl,

ungerecht zwischen Österreichern und

Menschen aus dem Ausland, unterscheidet.

Es gibt auch zwischen Österreichern

immer mehr Straftaten,

bei denen Messer eingesetzt werden.

Bestimmte Symbole werden verboten

In Zukunft wird es verboten sein,

extremistische Symbole zu verwenden.

Das heißt, das Verwenden von Symbolen

von Terror-Organisationen oder von

extremistischen Organisationen,

wir verboten sein.

Extremistische Organisationen gibt es

zum Beispiel im Bereich Politik oder Religion.

Diese haben das Ziel,

dass alle Menschen so denken wie sie.

Wer nicht so denk wie sie, wird ausgegrenzt,

teilweise verfolgt oder sogar getötet.

Neues Schul-Gesetz

In Zukunft gibt es in Volksschulen

wieder Zeugnisse mit Noten.

In den Mittelschulen werden

die Leistungs-Gruppen wieder eingeführt.

In Leistungs-Gruppen werden Schüler

mit ähnlichen Fähigkeiten,

in einigen Schul-Fächern,

gemeinsam unterrichtet.

Schüler, die sich schwerer tun,

werden beim Lernen unterstützt.

Die Schüler, denen das Lernen leicht fällt,

werden durch schwierige Aufgaben gefordert.

Ab der 2. Klasse Volksschule ist es wieder erlaubt,

dass Kinder die Klasse wiederholen,

wenn ihre Leistung nicht ausreichend ist.

Mit nur einem Fünfer können Schüler

aber in die nächste Klasse aufsteigen.

Die SPÖ, die Liste Pilz und die NEOS,

finden das neue Gesetz nicht gut.

Sie meinen nämlich, dass dadurch

einige Kinder benachteiligt werden.

Weitere neue Gesetze

Es wurde auch ein Gesetz beschlossen,

dass es Menschen in Zukunft leichter macht,

bestimmte Amtswege übers Internet zu erledigen.

Damit kann man zum Beispiel seinen Wohnsitz

im Internet anmelden oder auch ummelden.

Außerdem gibt es eine Erinnerung

für die Verlängerung vom Reisepass.

Es gibt auch einen „Babypoint“ im Internet.

Dort soll alles von

zuhause aus erledigt werden können,

wofür man bisher zu einem Amt gehen musste.

Die ersten neuen Angebote

wird es ab dem Jahr 2019 geben.