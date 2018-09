Neue Erfindung soll Plastik aus den Meeren entfernen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den USA gibt es ein Projekt namens „Ocean Cleanup“.

Dieses soll das Meer vom Plastikmüll befreien.

Viele Fische sterben,

weil das Meer so stark verschmutzt ist.

Der 24- jährige Holländer Boyan will,

dass sich das ändert.

In wenigen Jahren soll es

viel weniger Plastik im Meer geben.

Das Projekt soll 300 Millionen Euro kosten.

Ein Teil wird mit Spenden bezahlt.

Mit Hilfe von einem gebogenen Kunstoff-Rohr

und einem Fischernetz soll das Plastik beseitigt werden.

Das Plastik wird dann

abgeholt und zu neuen Produkten weiterverarbeitet.

Es wird 60 Plastikfänger geben,

um die Meere zu reinigen.

Das Projekt startete am 8.September

in der amerikanischen Stadt San Francisco.