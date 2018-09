Neue 100er und 200er-Geldscheine ab 2019

Link zum Original-KURIER-Artikel

Auch Geldscheine müssen immer wieder erneuert

und verbessert werden.

Deshalb wird es ab 28. Mai 2019 wieder neue

100er und 200er-Geldscheine geben.

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt stellte am 17.September

die neuen 100er und 200er-Geldscheine der Öffentlichkeit vor.

Frankfurt ist eine Stadt in Deutschland.

Seit dem Jahr 2013 haben die Zentralbanken

Geldscheine mit immer wieder verbesserten Sicherheits-

Merkmalen hergestellt.

Im Mai 2013 kamen neue 5er-Geldscheine, im September

2014 neue 10er-Geldscheine, im November 2015

neue 20er-Geldscheine und im April 2017 die 50er-

Geldscheine.

Die jetzigen 100er und 200er-Geldscheine werden gültig

bleiben, werden aber nach und nach durch neue ersetzt.

Die neuen 100er und 200er-Geldscheine werden so verändert,

dass sie auch in die Geldbörse passen.

Um die neuen 100er und 200er-Geldscheine in Zukunft

unterscheiden zu können, wird der 200er-Geldschein gelb-braun

und der 100er-Geldschein grün-gelb.