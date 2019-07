„Nestlé“ führt Kennzeichnung mit Ampel-System für Lebensmittel ein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Nahrungsmittel-Firma „ Nestlé“

hat in einigen Ländern begonnen,

einen Nutri Score auf ihre Produkte zu drucken.

Der Nutri Score ist eine Kennzeichnung auf Lebensmitteln.

Diese Kennzeichnung gibt an,

wieviel Zucker, Fett und Salz

in Lebensmitteln enthalten sind.

Wie gesund die Lebensmitteln für den Körper sind,

wird in den Ampelfarben Grün, Gelb und Rot dargestellt.

In Österreich gibt es keine Nestlé-Fabrik.

Österreich übernimmt die Nestlé-Produkte,

die in anderen Ländern hergestellt werden.

Deswegen wird es auch in Österreich

nach und nach mehr Nestlé-Produkte

mit Nutri Score geben.

In Frankreich, Belgien und der Schweiz,

druckt Nestlé den Nutri Score bereits auf Lebensmittel.