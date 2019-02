Naturschutz-Organisation fordert, dass Fleisch nicht zu billig verkauft wird

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem machten Experten der Naturschutz-Organisation „ WWF“

eine Untersuchung dazu, wie viel Lebensmittel in Österreich kosten.

Dabei stellten sie fest, dass 1 Kilo Schweinefleisch oft nur

3,99 Euro kostet.

1 Kilo Schokolade kostet doppelt so viel.

1 Kilo Chips kostet 10,90 Euro.

4 Wochen hat WWF Preisnachlass-Aktionen in Supermärkten

in Österreich untersucht.

Manche Lebensmittel, wie zum Beispiel Schweins-Schnitzel

oder gemischtes Faschiertes werden dauerhaft sehr günstig verkauft.

Dies finden Experten nicht gut.

Helene Glatter-Götz ist die Ernährungs-Expertin bei WWF.

Sie findet es nicht gut,

dass Menschen für süße und salzige Knabbereien

mehr Geld ausgeben als für frisches Fleisch.

Glatter Götz meint auch, dass sie es nicht gut findet,

dass Fleisch in Österreich so billig verkauft wird.

Die Expertin weist auch darauf hin, dass billiges Fleisch

die Ausbeutung der Umwelt, von Tieren und Bauern fördert.

Dies muss sofort beendet werden.

Bei so niedrigen Fleisch-Preisen ist keine tierfreundliche

Haltung von Tieren mehr möglich.

Expertin Helene Glatter Götz sagt auch,

dass bei so günstigem Fleisch

die Tiere auf engsten Raum gehalten werden.

Dies nennt man auch Massen-Tierhaltung.

Wenn Bauern für ihr Fleisch gerecht bezahlt werden,

bekommen die Menschen auch besseres Fleisch.