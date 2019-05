Nach Straf-Erlass: 6 520 Gefangene wurden in Myanmar freigelassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 7. Mai wurden 6 520 Gefangene

aus Gefängnissen in Myanmar freigelassen.

Myanmar ist ein Land im Süd-Osten von Asien.

Der Präsident von Myanmar, Win Myint,

hat den Gefangenen Amnestie erteilt.

Amnestie bedeutet, dass einer Gruppe von Gefangenen

ihre Strafe erlassen wird.

Eine Amnestie wird meistens vom Staats-Chef bewilligt.

In Myanmar ist es üblich, dass die zuständigen Stellen

Gefangene um das Neujahrs-Fest freilassen.

Das beginnt in Myanmar am 17. April.

Unter den freigelassenen Gefangenen

waren auch Kyaw Soe Oo und Wa Lone.

Sie sind Journalisten der Nachrichten-Agentur „ Reuters“.

Eine Nachrichten-Agentur sammelt Nachrichten

und leitet sie an die Presse, ans Radio

und ans Fernsehen weiter.

Im Dezember 2017 wurden

die beiden Journalisten verhaftet.

Wa Lone und Kyaw Soe Oo berichteten

über den Mord an 10 Männern und Buben,

die zu der muslimischen Volks-Gruppe Rohingya gehörten.

Dies fand die Regierung in Myanmar aber nicht gut.

Sie wurden deshalb zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt,

weil sie gegen ein altes Gesetz zu Staats-Geheimnissen

verstoßen haben.