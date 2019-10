Nach Schlaganfall oder Herzinfarkt können Hunde das Leben verlängern

Link zum Original-KURIER-Artikel



Dass Hunde gut für die Gesundheit

der Besitzer sind, ist bekannt.

Die Besitzer von Hunden bewegen sich mehr

als Menschen ohne Hund.

Sie schaffen die empfohlene Bewegungsdauer

von 150 Minuten pro Woche viel eher,

als Menschen die keinen Hund haben.



Es geht aber nicht allein um die Bewegung

oder um die bessere Fitness von Hundebesitzern.

Hundebesitzer, die einen Schlaganfall oder einen

Herzinfarkt hatten, haben ein viel kleineres Risiko,

danach zu sterben, als Menschen ohne Hund.

Das zeigen 2 neue Untersuchungen:



Die 1. Untersuchung fand in Schweden statt.

Die Untersuchung zeigte, dass Menschen,

die alleine leben, aber einen Hund haben,

weniger Risiko für einen weiteren Herzinfarkt

oder Schlaganfall haben, als Menschen ohne Hund.



Die 2. Untersuchung fand in Kanada statt.

An der Untersuchung haben fast 4 Millionen

Menschen teilgenommen.

Die Untersuchung zeigte, dass das Risiko,

nach einem Herzinfarkt zu sterben, für Hundebesitzer

sogar um mehr als die Hälfte kleiner war,

als für Menschen ohne Hund.



Hunde sind aber nicht nur für

die körperliche Gesundheit gut.

Hunde senken auch das Risiko,

dass man sich einsam fühlt und sie

verbessern die Stimmung.

Dadurch erhöht sich das ganze

Gesundheits-Gefühl vom Menschen.