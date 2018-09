Mutiger Kindesretter ist jetzt offiziell Franzose

Link zum Original_KURIER-Artikel

Vor 3-einhalb Monaten rettete ein Mann in Frankreich

ein Kind, das von einem Balkon im 4. Stock hing.

Der Mann heißt Mamoudou Gassama.

Er ist 22 Jahre alt und kommt eigentlich aus Mali.

Mali liegt im Westen von Afrika.

Ende Mai ist Mamoudou Gassama

ein Wohnhaus hinaufgeklettert, um ein Kind zu retten.

Das Kind hing von einem Balkon im 4. Stock herunter.

Ein Video von der Rettung von dem Kind sorgte

auf der ganzen Welt für Aufregung.

Mamoudou Gassama hielt sich damals

ohne Aufenthalts-Papiere in Frankreich auf.

Sein Einsatz für das Kind in Gefahr

wurde als Heldentat gefeiert.

Mamoudou Gassama erhielt für seinen großen Mut

die französische Staatsbürgerschaft.

Er ist also offiziell Franzose.

Seit Anfang Juli macht Mamoudou Gassama einen

Zivildienst bei der französischen Feuerwehr in Paris.