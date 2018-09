Nach Balkon-Rettung: "Spiderman von Paris" ist jetzt Franzose

Gut dreieinhalb Monate nach seiner gefeierten Rettung eines Kindes von einem Balkon in Paris hat ein Zuwanderer aus Mali die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Mamoudou Gassama war Ende Mai an einem Wohnhaus hochgeklettert, um einen Buben zu retten, der an einem Balkon im vierten Stock hing.

In dem von Premierminister Édouard Philippe und Innenminister Gérard Collomb unterzeichneten Einbürgerungserlass ist von einem "Akt großen Muts" die Rede. Die Entscheidung wurde bereits am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht.