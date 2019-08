Multiple Sklerose wird nicht durch Impfungen ausgelöst

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Technische Universität München hat

eine Untersuchung zum Impf-Verhalten

von Menschen mit Multipler Sklerose gemacht.

Multiple Sklerose ist eine Auto-Immun-Erkrankung.

Bei Auto-Immun-Krankheiten ist

das Abwehrsystem vom Körper geschädigt.

Das Abwehrsystem schützt den Menschen

normalerweise vor Krankheiten.

Bei Auto-Immun-Krankheiten greift

das Abwehrsystem den Körper an.



Multiple Sklerose kommt am meisten im

Nerven-System bei jungen Erwachsenen vor.

Die Erkrankung greift Teile

vom Nerven-System an und zerstört es.

Dadurch können Behinderungen ausgelöst werden.

Die Art von der Behinderung ist bei Betroffenen

meistens unterschiedlich.

Es ist immer noch unklar,

wodurch Multiple Sklerose genau ausgelöst wird.

Multiple Sklerose wird auch mit MS abgekürzt.

Die Forscher von der Technischen Universität

München haben durch eine Untersuchung

festgestellt, dass MS nicht durch

Impfungen ausgelöst wird.

Für die Untersuchung wurden ungefähr

200 000 Personen untersucht.

Unter den Teilnehmern waren ungefähr

12 000 Personen, die an MS erkrankt sind.



Es konnte festgestellt werden, dass die

erkrankten Personen nur wenig geimpft wurden.

Auch wenn sie noch gar nicht wussten,

dass sie Multiple Sklerose haben.

Die Betroffenen waren großteils zum Beispiel

nicht gegen Hepatitis A und B, FSME

und der Grippe geimpft.

Es wurde lange angenommen, dass Impfungen

die Gefahr, an MS zu erkranken, erhöhen.

Durch das Ergebnis von der Untersuchung

kann diese Vermutung nun aber

ausgeschlossen werden.