Monatsblutung: Die meisten Frauen gehen trotz Schmerzen zur Arbeit

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Fachhochschule Burgenland hat sich

mit dem Thema weibliche Gesundheit beschäftigt.

Es gab eine Befragung bei der mehr Frauen,

als Männer teilgenommen haben.

Die Frauen wurden befragt, ob sie

zur Arbeit gehen, obwohl sie

wegen ihrer Monatsblutung Schmerzen haben.

Mehr als die Hälfte der befragten Frauen

gab an, dass sie trotz dieser Beschwerden

zur Arbeit gehen.

Viele nehmen deswegen regelmäßig Medikamente,

gegen die Schmerzen.

Nur ein kleiner Teil geht wegen der Monatsblutung

gar nicht zur Arbeit.



Frauen und Männer haben

unterschiedliche Einschätzungen:



Rückenschmerzen, Bauchschmerzen

Stimmungs-Schwankungen oder Kopfschmerzen,

sind die häufigsten Beschwerden von Frauen,

während ihrer Monatsblutung.

Dass Frauen während ihrer

Monatsblutung Bauschmerzen haben,

bemerkt nur die Hälfte der männlichen Mitarbeiter.

Die Männer gaben an, es häufiger zu bemerken,

wenn Frauen Stimmungs-Schwankungen haben.



Verhütung:



Fast alle der Befragten gaben an, dass Männer

und Frauen die gleiche Verantwortung haben,

was die Verhütung angeht.

Nur ein ganz kleiner Teil findet,

dass Verhütung nur Frauen betrifft.



Frauen schämen sich:



Viele Frauen trauen sich nicht, über

die Schmerzen während der Monatsblutung

zu reden, weil sie sich schämen.

Mitarbeiter sollten achtsamer

mit dem Thema umgehen.

Durch Vorträge sollten Mitarbeiter aufgeklärt werden.

Für das Thema sollte man nämlich Verständnis haben,

und man sollte offen darüber sprechen können.

Arbeitgeber sollten Verständnis dafür haben,

wenn Frauen während der Monatsblutung

kurzfristige Krankenstände nehmen,

weil sie starke Schmerzen haben.

So kann man zusätzliche Belastungen

für Frauen vermeiden.

Wenn Frauen starke Schmerzen während

der Monatsblutung haben, sollten sie

die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten.

Wenn das nicht geht, sollten sie

zusätzliche Pausen bekommen,

um sich erholen zu können.

Es ist auch hilfreich, wenn es bei der Arbeit

Räume gibt, wo Frauen sich zurückziehen können.