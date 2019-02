Mitarbeiter im Sozialbereich bekommen mehr Geld

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 26. November verhandelten Vertreter von Mitarbeitern und

Firmen-Vertreter über einen neuen Kollektiv-Vertrag

für den Sozialbereich.

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag, der zwischen

Firmen-Vertretern und Mitarbeitern beschlossen wird.

Der Kollektiv-Vertrag regelt unter anderem das Gehalt und

die Arbeitszeiten von Mitarbeitern.

Nachdem sich Mitarbeiter-Vertreter und Firmen-Vertreter

nicht einigen konnten, gab es zwischen 12. und 14. Februar Streiks.

Streiken bedeutet, dass Menschen vorübergehend aufhören,

ihre Arbeit wie gewohnt zu machen.

Das tun sie, weil sie zum Beispiel mit ihrem Gehalt

oder ihren Arbeitszeiten unzufrieden sind.

Am 18. Februar war die 5. Verhandlungs-Runde.

Die Verhandler gaben am 19. Februar bekannt, dass sie sich

auf einen neuen Kollektiv-Vertrag geeinigt haben.

Der neue Kollektiv-Vertrag gilt für fast 100 000 Beschäftigte

im privaten Sozialbereich.

Die Firmen-Vertreter lehnten aber eine 35-Stunden-Woche

und eine 6. Woche Urlaub für die Mitarbeiter ab.

Die Mitarbeiter bekommen aber mehr Geld und

einen zusätzlichen Urlaubstag, wenn sie 2 Jahre in

einer Firma arbeiten.