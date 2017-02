Minister-Präsident von Libyen überlebte Mord-Anschlag

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Tripolis, der Hauptstadt von Libyen,

wurde gestern, 20. Februar ein Mord-Anschlag

auf den Minister-Präsident von Libyen verübt.

Der Minister-Präsident, Fajis al-Sarradsch,

hat laut Augenzeugen den Mord-Anschlag überlebt.

In Libyen ist der Minister-Präsident der Regierungs-Chef.

Bei dem Mord-Anschlag sind mehrere Autos angegriffen worden.

In einem der Autos saß der Minister-Präsident.

Einige Leibwächter wurden bei dem

Angriff auf den Minister-Präsident verletzt.

Fajis al-Sarradsch regiert Libyen

seit fast 1 Jahr als Minister-Präsident.

Er konnte seine Macht aber nicht über die

Stadtgrenzen von Tripolis hinaus erweitern.

Auch in der Stadt selbst wollen viele,

gegnerische politische Gruppen an die Macht kommen.

In Libyen herrscht seit ungefähr 6 Jahren Bürgerkrieg.

Libyen ist gespalten, nachdem der Diktator Muammar Al-Gaddafi

vor 6 Jahren vertrieben wurde.

Im Osten ist das demokratisch anerkannte Parlament.

Dieses will die Regierung von Tripolis nicht anerkennen.

Weitere 100 Militär-Gruppen haben

in verschiedenen Teilen von Libyen viel Macht.

In einigen Teilen von Libyen ist niemand an der Macht

und es herrscht großes Chaos und Krieg.