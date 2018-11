Mindestsicherung in Oberösterreich muss verändert werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Oberösterreich bekommen Flüchtlinge,

die dauerhaft in Österreich bleiben dürfen,

genauso viel Mindestsicherung wie Österreicher.

Mindestsicherung ist Geld vom Staat,

das Menschen mit wenig Geld bekommen.

Flüchtlinge, die nur für bestimmte Zeit in Österreich bleiben dürfen,

bekommen weniger Mindestsicherung.

Davon betroffen ist auch eine Familie aus Afghanistan.

Die Familie hat sich bei einem Gericht beschwert.

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden,

dass die Regelung in Oberösterreich nicht erlaubt ist.

Der Europäische Gerichtshof prüft, ob sich alle Mitgliedsländer

an die Gesetze der EU halten.

Es wurde entschieden, dass alle asylberechtigten Flüchtlinge

gleich viel Mindestsicherung bekommen müssen.

Flüchtlinge sind asylberechtigt, wenn sie

in einem anderen Land bleiben dürfen,

weil ihr Heimatland nicht sicher ist.

Die Regelung für die Mindestsicherung in Oberösterreich

muss jetzt verändert werden.