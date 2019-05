Mindest-Sicherung: Im Jahr 2015 verzichteten viele auf die Leistung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Sozial-Experten Martin Schenk und Michael Fuchs

machten eine Untersuchung.

Dabei stellten sie fest, dass sich im Jahr 2015

ungefähr 73 000 Haushalte in Österreich

die Geld-Leistungen der Mindest-Sicherung

nicht abgeholt haben.

Mindestsicherung ist Geld vom Staat,

dass Menschen mit wenig Geld bekommen.

Ein Grund dafür war zum Beispiel,

dass die Menschen sich dafür schämten,

Mindestsicherung zu beantragen.

Einige gaben an, Angst gehabt zu haben,

ihr Haus oder ihre Eigentums-Wohnung

deswegen zu verlieren.

Mittlerweile nehmen mehr Menschen

diese Unterstützung an.

Es wurden einige Dinge geändert,

die es den Betroffenen

leichter machen, die Hilfe anzunehmen.

Früher mussten Menschen das Geld der Mindestsicherung

teilweise zurückzahlen, wenn sie später Geld verdienten.

Das ist jetzt nicht mehr so.

Außerdem wurde der Kranken-Schein der Sozial-Hilfe

durch die E-Card ersetzt.

Dadurch gibt es keinen sichtbaren

Unterscheid mehr zwischen den Patienten.

Vielen ist es nämlich unangenehm,

wenn andere wissen,

dass sie auf Unterstützung vom Staat angewiesen sind.