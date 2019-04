Mick Schumacher: Erste Testfahrt in einem Formel-1-Ferrari

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mick Schumacher hat am 2. April zum 1. Mal

eine Testfahrt in einem Formel-1-Ferrari gemacht.

Mick Schumacher ist der Sohn von Michael Schumacher.

Michael Schumacher ist der erfolgreichste

Formel-1-Fahrer, den es bis jetzt gab.

Seit einem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013,

ist Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Man weiß nicht viel über seinen Gesundheits-Zustand.

Die Testfahrt von Mick Schumacher fand

auf der Rennstrecke in Bahrain statt.

Bahrain ist ein Staat im Nahen Osten,

der aus mehr als 30 Inseln besteht.

Dort fand am 31. März ein Rennen der

Formel-1-Weltmeisterschaft statt.

Gewonnen hat das Rennen Lewis Hamilton,

der für Mercedes fährt.

Michael Schumacher hat das erste Formel-1-Rennen,

das jemals in Bahrain stattfand, gewonnen.

Das war im Jahr 2004.

Mick Schumacher fährt zurzeit in der Formel-2.

Die Formel 2 ist eine Motorsport-Rennklasse.

Sie ist die Vorstufe für die Formel 1.

Mick Schumacher will in der Zukunft in der Formel 1 fahren.