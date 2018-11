Metaller-Gewerkschaft einigt sich mit Firmen-Vertretern auf mehr Lohn

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. November haben sich Firmen-Vertreter

mit Vertretern der Metaller-Gewerkschaft

auf 3,0 bis 4,3 Prozent mehr Lohn geeinigt.

Die Metaller-Gewerkschaft ist die größte

Arbeiter-Gewerkschaft in Österreich.

Sie setzt sich für die Rechte

von den Arbeitnehmern ein.

Den höheren Lohn bekommen

die Arbeitnehmer bereits für November.

Außerdem gibt es auch noch

andere Verbesserungen für die Arbeitnehmer.

Zum Beispiel bekommen Lehrlinge

in der Metall-Industrie in Zukunft auch mehr Lohn.

Überstunden und das Arbeiten an Feiertagen

werden in Zukunft besser bezahlt.

Die Verhandlungen haben sehr lange gedauert.

Seit September wurde nach einer Einigung gesucht.

Die Firmen-Vertreter wollten den Arbeitnehmern

am Anfang nur 2 Prozent mehr Lohn geben.

Die Arbeiternehmer wollten aber 5 Prozent mehr Lohn.

Es gab eine Zeitlang keine Einigung.

Deshalb gab es auch Streiks bei den Arbeitnehmern.

Streiken bedeutet, dass Menschen aufhören,

ihre Arbeit wie gewohnt zu machen,

weil sie zum Beispiel mit ihrem Gehalt oder

ihren Arbeitszeiten unzufrieden sind.

Rainer Wimmer ist der Chef-Verhandler

der Metaller-Gewerkschaft.

Wimmer meinte, dass er mit dem

Ergebnis zufrieden ist.

Er möchte aber auch mehr Lohn

für Arbeiter in weiteren Metaller-Bereichen.