Menschen verändern natürliches Verhalten von Bären

Link zum Original-KURIER-Artikel

Über viele Jahre haben Forscher das Verhalten

von Bären in Schweden untersucht.

Die Zahl der Bären in Schweden wird bereits

seit Mitte der 1980er Jahre untersucht.

Dabei kam es zu einer Überraschung.

Normalerweise behalten Bären-Mütter ihre Kinder

eineinhalb Jahre lang bei sich.

Aber inzwischen behalten die Bären-Mütter

ihre Kinder bei sich, bis sie zweieinhalb Jahre alt sind.

Das beeinträchtigt die Vermehrung der Bären.

Aber dafür haben sie eine größere Möglichkeit zu überleben.

Der Grund dafür ist der Mensch.

In Schweden gibt es ein Gesetz, dass es Jägern verbietet,

Bären zu jagen, wenn sie in der Familie unterwegs sind.

Bären die alleine unterwegs sind, dürfen aber gejagt werden.

Die Bären-Mütter haben das bemerkt

und behalten deswegen ihre Kinder länger bei sich.

In Schweden gibt es ungefähr 3000 Braunbären,

von denen jedes Jahr etwa 300 gejagt werden.

Bisher war es so, dass die Jagd durch Menschen

dazu geführt hat, dass sich Tiere früher

und schneller vermehren.