Menschen fuhren ohne Hose mit der U-Bahn

Viele Menschen nahmen

an der „No Pants Subway Ride“,

am 13. Jänner teil.

Bei dieser Spaß-Veranstaltung fuhren

Menschen ohne Hose mit der U-Bahn.

„No Pants Subway Ride“ ist englisch

und bedeutet „Ohne Hose U-Bahn fahren.“

An der Aktion nahmen Menschen

in den Städten New York,

London und Berlin, teil.

Mitmachen konnte jeder,

der sich traute, ohne Hose

in die U-Bahn zu steigen.

Obwohl es draußen kalt war,

machten viele Leute spontan mit

und zogen ihre Hosen aus.

Hauptsächlich machten junge Leute mit,

aber auch ältere Menschen zogen ihre Hosen aus.

Menschen sollen bei dieser Veranstaltung

Spaß haben und lachen.

Eine politische Botschaft hat diese Aktion nicht.

Manche Menschen trugen

ihre Winterjacken und Schals,

aber keine Hosen.

Leute, die mitgemacht haben meinten,

dass es lustig anzusehen war,

wie die anderen Menschen in der U-Bahn

auf die nackten Beine reagierten.

Ein Teilnehmer meinte,

dass er es mag, wenn spontan

neue Leute mitmachen

und einfach ihre Hose ausziehen.