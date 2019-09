Menschen auf der ganzen Welt streiken für den Klima-Schutz

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 27. September gehen in rund 170 Ländern

die Menschen auf die Straße,

um für den Klima-Schutz zu protestieren.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man gegen etwas ist.

Die Organisation „Friday for Future“ hatte die Idee

zu diesen Protesten.

Der Leitspruch von diesen Protesten heißt:

„Wir, Millionen von Menschen dieser Erde,

streiken, um den Planeten und unsere Zukunft

zu retten“.



In Österreich gibt es in 11 Städten und Gemeinden

Proteste.

Um 5 vor 12 Uhr starteten die Proteste.

Die Menschen in Wien gehen sternförmig

vom Westbahnhof, Hauptbahnhof und

Praterstern weg.

Sie treffen sich dann um 15:30 Uhr am Heldenplatz,

wo es eine Schluss-Rede geben wird.