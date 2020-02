Mehr Geld für Programmkinos in Wien

Link zm Original-KURIER-Artikel

Alle Programmkinos in Wien

bekommen noch in diesem Jahr

mehr Förderung von der Stadt Wien.

Förderung heißt, dass die Stadt Wien

den Kinos Geld gibt.

Programmkinos sind meist kleine Kinos.

Diese Kinos zeigen besondere Filme,

die man in anderen Kinos selten zu sehen bekommt.

Meistens sind diese Filme auch nicht so bekannt.

Mit diesen Förderungen möchte die Stadt Wien verhindern,

dass zu viele Programmkinos in Wien zusperren müssen.

Die meisten Besitzer dieser kleinen Kinos

verdienen damit nämlich nicht mehr genug Geld.

Das Problem ist, dass immer weniger Menschen

in Wien ins Kino gehen.

Michaela Englert ist die Besitzerin vom

„Admiral Kino“ in Wien.

Englert meint, dass die kleinen Kinos

mehr als nur Geld brauchen,

damit es sie weiter geben kann.

Sie sagt, dass es wichtig,

dass auch jüngere Menschen wieder ins Kino gehen.

Dafür wird auch schon etwas getan.

Im 5. und im 7. Wiener Bezirk können

Schulklassen einmal gratis ins Kino gehen.

So sollen die jungen Leute

wieder fürs Kino begeistert werden.

Wer selbst kleine Kinos in Wien unterstützen will,

kann zum Beispiel Kino-Gutscheine verschenken.

Außerdem kann man

die Programmkinos unterstützen,

indem man selbst regelmäßig hingeht.