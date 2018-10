Meghan Markle hielt eine Rede über Rechte von Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 16. Oktober 2018 sind die britische Herzogin Meghan Markle

und ihre Ehemann Prinz Harry auf Auslandsreise.

Bisher haben sie die Länder Australien und Neuseeland besucht.

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan waren vor kurzem

auf den Fidschi-Inseln zu Besuch.

Am 24. Oktober 2018 hielt Herzogin Meghan Markle

eine Rede an einer Universität auf den Fidschi-Inseln.

Markle forderte in ihrer Rede, dass alle Frauen

die Möglichkeit haben sollten, zu studieren.

Sie meinte, dass Bildung besonders

für Frauen und Mädchen in ärmeren Ländern wichtig ist.

Sie sagte auch, dass gut ausgebildete Frauen wichtig sind

für eine Entwicklung innerhalb der Gesellschaft und in der Wirtschaft.

Markle sprach auch über ihr eigenes Studium

an einer Universität in den USA.

Sie sagte, dass das Studium für sie sehr wichtig war.

Markle vergab auch 2 Stipendien an Studentinnen.

Ein Stipendium ist eine Geld-Unterstützung für Studenten.

Markle meinte auch, dass sie unter anderem durch Nebenjobs

und Unterstützung vom Staat studieren konnte.

Die Zuschauer waren von ihrer Rede begeistert.

Ihr Mann Prinz Harry war bei ihrer Rede auch dabei.