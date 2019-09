Medizinische Behandlungen sind oft auf den männlichen Körper abgestimmt

Link zum Original-Kurier-Artikel



Laut einer Untersuchung werden

Krankheiten bei Frauen später erkannt,

als bei Männern.

Das hat unterschiedliche Gründe.

Zum Beispiel zeigen sich Krankheiten bei

Frauen anders als bei Männern.

Bei Untersuchungen achten Ärzte zu wenig

auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau.

Ein weiterer Grund ist, dass Frauen nicht so

deutlich wie Männer sagen, dass es ihnen

schlecht geht.

Frauen achten oft mehr auf andere,als auf sich.

Sie haben auch oft das Gefühl,

dass sie für eine medizinische Behandlung

nicht so lange von zuhause wegbleiben können.



Medizinische Behandlung ist oft auf den Mann abgestimmt



Bei einer Untersuchung stellte man fest,

dass medizinische Behandlungen oft

nur auf den Mann abgestimmt sind.

Frauen brauchen aber oft

andere Medikamente und Behandlungen

als Männer.

Das wird in der Medizin noch zu wenig beachtet.

Es gibt aber schon spezielle Einrichtungen

für Frauen-Gesundheit.