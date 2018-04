Martin Luther Kings Traum erfüllte sich bis heute nicht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Martin Luther King,

der sich in den 1950er und 1960er Jahren

für die Rechte der dunkelhäutigen Menschen einsetzte,

wurde vor 50 Jahren erschossen.

Der Freiheitskämpfer wurde am 4. April 1968

im Bundesstaat Memphis erschossen.



Um 18 Uhr schoss James Earl Ray

mit einem Remington-Gewehr

auf eine Gruppe dunkelhäutiger Männer.

Sie standen keine 100 Meter von ihm entfernt,

vor Zimmer 306 des Lorraine Motel.

Dabei wurde Martin Luther King erschossen.

Die Kugel durchschlägt den Hals

und durchtrennt sein Rückenmark.

Martin Luther King war 39 Jahre alt,

als er im St. Joseph-Krankenhaus gestorben ist.

Im Jahr 1991 eröffnete das National Civil Rights Museum,

im früheren Lorraine Motel und dem Haus gegenüber.

Das Museum zeigt Martin Luther Kings Hotelzimmer so,

wie er es zum letzten Mal verlassen hat.

Alles, bis hin zum kalten Kaffee

und den ausgedrückten Zigarettenkippen in Kings Zimmer,

ist originalgetreu nachgestellt.

Civil Rights ist Englisch und heißt Bürgerrechte.

Am 28. August 1963,

hielt King eine der bekanntesten Reden der Menschheitsgeschichte.

Vor 250 000 Zuhörern, von denen 75 000 hellhäutig sind,

hält King in Washington seine „I have a Dream“-Rede.

Er sagte: „Ich habe einen Traum,

dass sich eines Tages diese Nation erheben wird

und die wahre Bedeutung ihres Glaubens lebt:

Für uns soll als selbstverständlich gelten,

alle Menschen sind als gleich geschaffen“.

Martin Luther King träumte von einer Welt,

in der alle Menschen gleich behandelt werden,

egal welche Hautfarbe sie haben.

Sein Traum ist heute,

50 Jahre nach seinem Tod

immer noch nicht erfüllt worden.

Martin Luther King ist damals

nach Memphis gekommen,

um zu erreichen das Schwarze

die gleichen Rechte haben,

wie alle anderen Menschen.

Die Heimatstadt von Martin Luther King

war damals ein wichtiger Ort für den rassistischen Ku-Klux-Klan.

Hell- und dunkelhäutige Menschen gingen damals in getrennte Schulen,

aßen in getrennten Restaurants und benutzten getrennte Toiletten.

Der Ku-Klux-Klan ist ein rassistischer

und gewalttätiger Geheimbund,

der ein brennendes Kreuz als Markenzeichen hat.

Dieser ist vor allem in den Südstaaten der USA aktiv.

Der Klan war von 1865 bis 1875

und von 1915 bis 1944 als einheitliche Organisation aktiv.

Seit 1950 bestehen unter diesem Namen

wieder mehrere voneinander unabhängige Gruppen.

Bis zu seinem Tod am 22. April 1988

in einem Gefängnis für kranke Strafgefangene in Tennessee,

versuchte James Earl Ray die Welt von seiner Unschuld zu überzeugen.

Der in armen Verhältnissen aufgewachsene hellhäutige,

war ein bekennender Rassist, ein Bankräuber und Gefängnisausbrecher.

Er ist 2 Monate nach dem Attentat auf Martin Luther King

auf der Flucht am Londoner Flughafen Heathrow

mit gefälschten Papieren festgenommen worden.

Die Frau vom ermordeten Martin Luther King,

Coretta war bis zu ihrem Tod

im Jahr 2006 fest davon überzeugt,

dass James Earl Ray nicht der Mörder war.

Andere Zeit-Zeugen vermuteten dass das Militär,

die Polizei oder die Mafia für den Anschlag verantwortlich waren.

Das Begräbnis von Doktor Martin Luther King

fand am 9. April 1968 in Atlanta statt.

„200 000 Menschen kamen.

Mahalia Jackson sang.

Der Sarg lag auf einem

von zwei Eseln gezogenen Karren (...).

Der Doktor wollte es so“,

das erzählt der Führer vom National Civil Right Museum.

Auszeichnung

Für seinen Einsatz für die Bürgerrechte

von dunkelhäutigen Menschen in den USA,

wurde Martin Luther King

mit dem Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet.

Bürgerrechtsbewegung

Mit dem Tod von Martin Luther King,

war auch die Bürgerrechtsbewegung

für die Rechte der dunkelhäutigen

Menschen in den USA beendet.