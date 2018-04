Herz und Hirn der Bürgerrechtsbewegung: Er hatte einen Traum

Die Wanne ist schäbig und voller Flecken, die grün-braune Farbe an den Wänden abgeplatzt. Das Schiebefenster steht eine Handbreit offen. Es ist der 4. April 1968. 18 Uhr. Von diesem Badezimmer des Appartements 5 b einer billigen Absteige aus legt James Earl Ray mit einem Remington-Gewehr auf eine Gruppe schwarzer Männer an, die keine 100 Meter entfernt auf der anderen Seite der Mulberry Street vor Zimmer 306 des Lorraine Motel in Memphis frische Luft schnappen. Ein einziger Schuss zerreißt die Stille. Dr. Martin Luther King, der gerade noch einen befreundeten Saxofonisten gebeten hat, am späteren Abend bei einem Protestmarsch das Lied „Take my Hand, Precious Lord“ besonders schön zu spielen, geht zu Boden. Das Projektil durchschlägt den Hals und durchtrennt sein Rückenmark. Eine Stunde später wird im St. Joseph-Krankenhaus der Tod festgestellt. Der charismatischste Führer der Schwarzen in Amerika wird nur 39 Jahre alt.

Ein halbes Jahrhundert später spürt der Besucher im 1991 eröffneten National Civil Rights Museum , untergebracht im früheren Lorraine Motel und dem Boardinghouse gegenüber, wie sich beim Betreten des Unglücks-Ortes die Haare auf den Unterarmen aufstellen. Alles, bis hin zum kalten Kaffee und den ausgedrückten Zigarettenkippen in Kings Zimmer, ist originalgetreu nachgestellt.

Museumsführer Logan, damals 17, ein in Ehren ergrauter Schwarzer, kämpft mit den Tränen, als er sich an die Beerdigung am 9. April in Atlanta erinnert. „200 000 Menschen kamen. Mahalia Jackson sang. Der Sarg lag auf einem von zwei Eseln gezogenen Sharecropper-Karren, wie sie die Plantagenpächter früher benutzt haben. Der Doktor wollte es so.“

Radikale Umverteilung

Rückblick: King ist in die Blues-Metropole Memphis gekommen, um die Bürgerrechtsbewegung zur sozialen Speerspitze zu formen. Zu helfen gilt es den 1300 streikenden Arbeitern der Müllabfuhr, meist Schwarze. Sie fordern nach einem schweren Unfall mehr Sicherheit, mehr Geld – und vor allem mehr Respekt. „I’m a man“, ist die programmatische Aussage – gegen die von den Weißen aus der Sklavenzeit hinübergerettete Anrede: „Boy“. King propagiert eine „radikale Umverteilung der wirtschaftlichen Macht“.

Für seine „Kampagne der armen Leute“ spricht er am 3. April in der örtlichen Mason-Temple-Kirche. Tausende Besucher hängen an seinen Lippen. Was er sagt, klingt wie ein Vermächtnis. „Wie jeder würde ich gern leben, ein langes Leben“, ruft King, sichtbar mit den Kräften am Ende, „aber das kümmert mich jetzt nicht.“ Gott habe ihm gestattet, „den Berg zu erklimmen, und ich habe das gelobte Land gesehen“, predigte er mit donnernder Stimme fast wie in Trance: „Ich mag vielleicht dort nicht mit euch hingelangen, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass wir als Volk dorthin gelangen werden.“ Die „Mountain-Top-Rede“ war seine letzte.

Die Anfänge des 1929 in Atlanta geborenen Pastorensohnes, des studierten Theologen und Vaters von vier Kindern sind eng mit dem Schicksal einer couragierten Näherin verbunden. King tritt als 26-Jähriger seine erste Pfarrstelle in der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery an. Die Stadt in Alabama ist ein Hochburg des rassistischen Ku-Klux-Klan. Schwarze und Weiße gehen in getrennte Schulen, essen in getrennten Restaurants und benutzen getrennte Toiletten.

Eine Protestwelle kommt in Gang