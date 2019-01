Marko Marinic: Von der Inklusiven Lehrredaktion zur APA

Marko Marinic war 3 Jahre lang Teilnehmer

in der Inklusiven Lehrredaktion.

In dieser Zeit hat er das Schreiben

in einfacher Sprache gelernt und

seine Begeisterung für den Journalismus entdeckt.

Außerdem konnte er in verschiedenen Unternehmen Praktika machen,

zum Beispiel im Kulturressort vom KURIER und auch bei der APA.

Bei der APA hat er seine Arbeit

während dem Praktikum so gut gemacht,

dass er einen fixen Job bekommen hat.

Das ist ein großer Erfolg für Marko,

aber auch für die Inklusive Lehrredaktion.

Heinz Wagner hat gemeinsam mit SchauTV

und Antonia Bögner von der Inklusiven Lehrredaktion

einen Fernsehbeitrag über Marko Marinic gemacht.

Mehr Informationen und alle Interviews zum Nachlesen findet ihr hier:

https://kurier.at/kiku/von-der-inklusiven-lehr-redaktion-beim-kurier-zur-apa/400326849