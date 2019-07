Marken-Check: Billig-Deos sind am besten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Stiftung Warentest hat 16 Produkte

getestet, die gegen Schweiß schützen sollen.

Die Stiftung Warentest ist eine Organisation,

die Waren in Deutschland testet und bewertet.

Bei dem Test haben 20 Personen

1 Produkt für 4 Tage getestet.

Einmal am Tag haben die Test-Personen

ein Produkt unter ihre Achsel gegeben.

Immer nach einem Tag haben die Prüfer

an den Test-Personen gerochen.

Bei dem Test sind 5 Anti-Transpirants

gut bewertet worden.

Anti-Transpirants sind Produkte,

die gegen Schweiß schützen.

Deos sind Produkte, die gegen

Körper-Geruch helfen.

Billig- Deos sind bei dem Test

am besten bewertet worden.

Es gibt auch Sticks, die vor

Achsel-Schweiß schützen.

Diese wirken aber nicht so gut

wie Anti-Transpirants.

Noch nie haben Produkte

bei einem Test von Stiftung Warentest

so gut gegen Schweiß geschützt.



Auf eine frisch rasierte Haut sollte man

nie Anti-Transpirants auftragen.

In Anti-Transpirants sind nämlich

Aluminium-Salze drinnen.

Diese können Brustkrebs fördern.