Männer zeigen in der Arbeit mehr Gefühle als Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Männer und Frauen verhalten sich

am Arbeitsplatz unterschiedlich.

Das zeigt das Ergebnis von

einer Untersuchung aus Großbritannien.

Bei der Untersuchung haben 2 000 Mitarbeiter

und 250 Chefs mitgemacht.

Dabei kam heraus, dass Männer in der Arbeit

mehr Gefühle zeigen als Frauen.

Männer zeigen zum Beispiel mehr Gefühle,

wenn sie Kritik bekommen oder

wenn ihre Ideen nicht angenommen werden.

Kritik heißt, dass man sagt,

wenn man etwas nicht gut findet.



Mitarbeiter, die im Zeitraum zwischen

1980 bis 1990 geboren wurden,

fühlen sich in der Arbeit besonders oft belastet.

Mehr als die Hälfte der befragten Mitarbeiter

gab an, bestimmte Gefühle in der Arbeit

nicht ausdrücken zu können.

Das hat wahrscheinlich damit zu tun,

dass ein Teil der Chefs das zeigen

von Gefühlen als Schwäche sieht.



Männer und Frauen verhalten sich

in bestimmten Situationen

am Arbeitsplatz unterschiedlich.

Männer werden in der Arbeit doppelt so

häufig laut und kündigen

doppelt so oft wie Frauen.

Zu kündigen bedeutet, dass man

seinen Arbeitsplatz aufgibt.

Frauen weinen aber häufiger

in der Arbeit als Männer.