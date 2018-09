Mädchen mit Afro-Frisur wurde von Mitschülern beleidigt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem berichtete eine Mutter auf der Internet-Seite

„ Twitter“ darüber, dass ihre Tochter in der Schule

wegen ihrer Afro-Frisur beleidigt wurde.

Eine Afro-Frisur ist eine Frisur mit vielen, dichten Locken.

Ihre Tochter hat 2 Tage lang Zöpfe getragen,

damit ihre Locken besonders schön aussehen.

Als das Mädchen in der Schule war, wurde es jedoch verspottet.

Die Mutter berichtete, dass ihre Tochter in der Früh auf ihre

Locken stolz war.

Als das Mädchen aber von der Schule nach Hause kam

war sie traurig, weil sie in der Schule ausgelacht wurde.

Sie wollte ihrer Tochter zeigen, dass viele Menschen ihre

Afro-Frisur gut finden.

Deshalb bat sie andere Twitter-Nutzer, dass sie

ihrer Tochter einen netten Kommentar schreiben.

100 Nutzer haben nette Kommentare geschrieben.

Der Beitrag wurde bisher von 100 000 Menschen gelesen.

Die Mutter freute sich sehr über die netten Kommentare

der anderen Nutzer.

Die Mutter hat ihrer Tochter einige der Kommentare vorgelesen.

Sie schrieb in einem weiteren Twitter-Beitrag,

dass ihre Tochter glücklich eingeschlafen ist.

Die Mutter sagte auch, dass ihre Tochter am nächsten Tag

selbstbewusst wieder mit einer Afro-Frisur in die Schule gegangen ist.