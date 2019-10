Lukas Wanecek hat Down-Syndrom und einen festen Job

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wiener Neustadt hat vor kurzem

ein kleiner magischer Laden eröffnet.

In dem Laden gibt es Froschprinzen, Feen,

Glücksbringer und vieles mehr.

Der Laden ist aber nicht nur besonders wegen

den Sachen, die man dort kaufen kann.

In dem kleinen magischen Laden arbeitet Lukas Wanecek.

Lukas ist einer von sehr wenigen Erwachsenen

mit Beeinträchtigung in Österreich,

der ganz normal angestellt ist und bezahlt wird.



Lukas wurde mit Down-Syndrom geboren.

Menschen mit Down-Syndrom entwickeln sich

meist langsamer als andere Menschen.

Menschen mit Down-Syndrom sehen oft

ein bisschen anders aus und brauchen länger,

um Dinge zu lernen.

Trotzdem haben sie viele Stärken und können

vieles selbständig machen.

Bei anderen Dingen fällt es ihnen schwer

oder sie brauchen Unterstützung dabei.



Nicole Steinacher ist die Chefin von Lukas

und auch seine Halbschwester.

Sie hat Bilder von den Produkten aus dem Laden

in das Kassa-System aufgenommen.

So tut Lukas sich damit leichter.

Lukas erfüllt seine Aufgaben mit voller Konzentration.

Die Kaffeemaschine und die Kassa

kann er selbst, ohne Unterstützung, bedienen.



Nicole Steinacher will, dass sich alle Leute

im magischen Laden wohlfühlen.

Sie plant, in den nächsten 5 Jahren,

5 weitere Menschen mit Down-Syndrom

als Mitarbeiter einzustellen.

Sie hofft, dass bald auch viele andere Firmen,

Menschen mit Beeinträchtigungen einen Job geben.