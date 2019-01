Lindsey Vonn hört mit dem Skifahren auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 20. Jänner war im italienischen Ort Cortina d‘ Ampezzo

ein Ski-Wettrennen.

Lindsey Vonn musste das Ski-Rennen abbrechen,

weil sie starke Schmerzen hatte.

Danach gab sie ihren Rücktritt als Skifahrerin bekannt.



Lindsey Vonn hat als Skifahrerin viele Skirennen gewonnen.

Sie hat 82-mal den Weltcup gewonnen.

Ein Weltcup ist ein sportlicher Wettbewerb,

an dem Sportler aus der ganzen Welt teilnehmen.

Vonn sagte, dass sie mit dem Skifahren aufhört,

weil sie große Schmerzen hat.

Vonn hat sich nämlich schon oft verletzt.

Sie meinte auch, dass das Rennen in Cortina d‘ Ampezzo

wahrscheinlich ihr letztes Skirennen war.

Vonn sagte, dass sie nicht erst mit 40 oder 50 Jahren mit

dem Skifahren aufhören kann.

Die amerikanische Skifahrerin Mikaela Shiffrin gilt

als die „Nachfolgerin“ von Lindsey Vonn.

Shiffrin hat nämlich in Cortina d‘ Ampezzo

zum 54. Mal den Weltcup gewonnen.